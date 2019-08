PvdA wil uitleg over verdwijnen bedden bij Pro Persona Ede

Standpunt Haarlem over houtige biomassa streep door rekening Edes bedrijf

24 augustus EDE – Haarlem wil geen houtgestookte biomassa. Dat standpunt is een lelijke streep door de rekening van MPD Groene Energie uit Ede. Dat energiebedrijf, met onder andere biomassacentrales in Ede (Warmtebedrijf Ede) , had grond op De Liede in Haarlemmermeer gekocht voor de bouw van een bio-energiecentrale die duizenden Haarlemse huizen had moeten verwarmen.