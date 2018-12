Raad Barneveld niet ingelicht over grote hoeveelheid mogelijk vervuild zand

Video Jongetje in Ede gewond nadat hij plotseling overstak

19 december EDE - Een jongetje in Ede is geschept door een auto op de Bovenbuurtweg in Ede toen hij vermoedelijk plotseling de weg overstak. De jongeman in de auto is met de schrik vrijgekomen en wordt verhoord door de politie. De weg is momenteel afgesloten.