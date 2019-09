Raad Ede morrend achter verder uitwerken plan World Food Center

Waar in de Vallei kun je nog goedkoop tanken?

26 september WEKEROM Tanken was al niet goedkoop, maar een drone-aanval op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië dreef de afgelopen weken de prijs verder op. Reden genoeg om uit te zoeken waar je in de Vallei nog goedkoop kunt tanken.