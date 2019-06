Raad zet streep door komst veelbesproken onderstation Lunteren

Tegen de komst van de blokkendoos, een onderstation dat stroom moet verdelen om te zorgen dat er langere treinen kunnen rijden tussen Ede en Barneveld, is in het dorp Lunteren veel protest. Direct omwonenden vrezen voor een lelijk pand voor de deur maar ook voor overlast door geluid.

Geen uitstel, maar afstel

Een voorstel van Gemeentebelangen en SGP om nog eerst met ProRail en omwonenden in gesprek te gaan over het uiterlijk van het onderstation en andere bezwaren, haalde het niet. Eerder op de avond probeerde de ChristenUnie al tevergeefs de behandeling van het onderwerp door te schuiven naar een volgende vergadering omdat er volgens de partij nog te veel onduidelijkheid zat in de stukken.

'Discussie is ontspoord’

Zeker zonder dat uitstel was er van draagvlak voor het voorstel geen enkele sprake meer. Alleen D66, met slechts één zetel een kleine partij in de raad, stemde voor. Alle andere partijen stemden tegen. ,,Deze discussie is bij voorbaat al ontspoord’’, sprak Sjoerd Bakker van de VVD. ,,Men had voordat met het plan opvatte om langere treinen op de Valleilijn langs Lunteren te laten rijden, moeten kijken welke consequenties er zijn.’’ Harry van Huijstee van de PvdA stelde dat een nagekomen memo van het college hem sterkte in de overtuiging dat het onderstation ook een andere plek zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld ten zuiden van het dorp.

Dorp en ProRail met elkaar overhoop

Jan Telgen van het CDA, zelf Lunteraan, was ook stellig in zijn mening. Hij vroeg zich af hoe ProRail het voor elkaar kreeg om half Lunteren tegen zich in het harnas te jaren. ,,Wij zijn er onvoldoende van overtuigd dat dit de enige en beste keuze is.’’

Effect nog onduidelijk