Ramadan in coronatijd: ‘Deze maand draait juist om verbondenheid. Het doet me pijn dat dat nu zo moeilijk kan’

De tranen springen in zijn ogen, als hij erover vertelt. Ramazan Tozkansever (56) uit Veenendaal is lid van de Turkse moskee in Veenendaal. Hij mist de gezelligheid van de ramadan: ,,Terwijl de gezelligheid juist zo belangrijk is deze maand. Je kijkt naar elkaar om en geniet van de tijd samen. Het is voor ons net zoiets als Kerstmis, of Pasen: het is een feestmaand waar je het hele jaar naar uitkijkt.’’



Tijdens de ramadan vasten moslims tussen de zonsopkomst en zonsondergang; er mag niks gegeten en gedronken worden. Ook het hebben van seks of roken is overdag verboden. Het vasten tijdens de ramadan doen moslims om stil te staan bij mensen die in armoede leven en om hun ziel te reinigen. Zieken, of zwangere vrouwen hoeven niet mee te vasten.