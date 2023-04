Ramadan in Ede: deze restaurants bezorgen 's avonds na zonsondergang

Korenmarkt krijgt eindelijk gewenste oppepper: voormalig Filmhuis wordt horecazaak Flor Fina

Na jaren leegstand krijgt de Korenbeurs binnenkort een nieuwe invulling. Arnhems nieuwste horecabedrijf gaat Flor Fina heten en opent op 1 juni op de Korenmarkt de deuren. ,,Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan”, zegt Armand Lüneman, met Jeroen Steenbergen mede-eigenaar, over de nieuwe zaak in het pand waar decennia lang het Filmhuis was gevestigd.