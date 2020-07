Randstedelingen overspoelen de woningmarkt in de Vallei zodat die muurvast zit

Gemeente Ede vindt ‘benzine-achtige vloeistof’ in Wekeroms grondwater: ‘Vermoede­lijk sabotage’

3 juli EDE - Bij een controle van het grondwater in het gebied in Wekerom waar vroeger een vuilnisbelt stond, is een ‘benzine-achtige vloeistof’ aangetroffen. De gemeente Ede vermoedt opzet en sabotage en gaat aangifte doen bij de politie.