Ravage door ongeluk op N224 in Ede: drie gewonden door botsing meerdere auto's

Vissen: de meest veilige sport in tijden van corona

27 september EDE - Een parel van een visvijver. Zo mag het water van het Proosdijpark zich sinds zaterdag noemen. De plaatselijke hengelsportvereniging is maar wat trots op wat er is gepresteerd in het ooit vervallen park. ,,Vissen is hot, en het is een bijzonder veilige manier van sporten in coronatijd.”