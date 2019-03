Rechter haalt streep door geitenverbod

Ja, wij gaan stemmen in de Vallei

7:00 WAGENINGEN/DE KLOMP - Ook in de Vallei gaan vanochtend de stembussen open voor de Provinciale Staten van Gelderland of Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe. Wat leert een rondgang in Veenendaal-de Klomp en Wageningen? Wie gaat stemmen wil best zeggen op wie. En het waterschap is wat onbekend.