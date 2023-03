Rechter is klaar met drugsverslaafde Edenaar (42): ‘De tijd van taakstraffen is voorbij’

‘Sjoemelen­de’ boer die te veel varkens houdt moet boete van 2000 euro betalen

Een 55-jarige boer hield op zijn bedrijf in Ede in 2019 en 2020 meer varkens dan was toegestaan. De politierechter legde hem dinsdag een geldboete op die vijf keer zo hoog is als wat het hem opleverde. En ook dat is hij kwijt.