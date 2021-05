Rechter: Oud-directeur loog tegen Topparken over strafrechtelijk verleden en is terecht op staande voet ontslagen

update Chi­nook-helikopter met 10 man aan boord maakt voorzorgs­lan­ding op Wekeromse Zand: ‘Alsof het gele lampje van je auto gaat bran­den’

16:31 WEKEROM - Een Chinook-helikopter heeft donderdagmiddag een noodlanding gemaakt op het Wekeromse Zand in Wekerom. De defensiehelikopter was aan het oefenen met drie andere Chinooks in de omgeving. Rond 13.30 uur kondigde zich via meldingen een technisch probleem aan het toestel aan. Reden voor de vliegers om het toestel neer te zetten.