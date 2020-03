Reconstructie: Heeft Ede geleerd van eerdere nieuwjaarsrellen?

Tijd voor ‘grote opruiming’ zorgt voor extra drukte op brengstati­ons in Vallei

18 maart VEENENDAAL - Verplicht thuis vanwege de corona? Een mooi moment om eens de zolder of garage uit te ruimen. Het is deze dagen dan ook een stuk drukker bij de brengstations in de Vallei. ,,Al is het nog niet buitensporig druk’’, zegt een woordvoerder van afvalverwerker ACV.