Recreatiepark afgegrendeld; EOD zoekt explosieven in achtergelaten auto

Het voertuig, dat gezocht werd in een lopende politieonderzoek, werd donderdagochtend bij Voorthuizen gezien en later in Otterlo aangetroffen.



,,Tijdens het onderzoek vonden we spullen in de auto, mogelijk gaat het om explosieven’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Daarom is de EOD ingeschakeld. Die doet nu onderzoek.’’ Ook de brandweer is op de parkeerplaats aanwezig.