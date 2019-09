Recruiters kapen medewerkers weg bij zorginstellingen

Gevolg: nog meer vacatures in de zorg waar het toch al krap is. ,,De vijver is leeg’’, gaat ze verder. En toch moeten al die zorginstellingen het doen met diezelfde vijver.

,,Elke vacature wordt gevoeld door het team’’, zegt een woordvoerder van Opella. Die zorgorganisatie is actief in Ede, Wageningen, Veenendaal, Rhenen, Renkum, Renswoude, Barneveld en Scherpenzeel. Opella doet er veel aan om nieuw personeel te werven. ,,Maar het duurt tegenwoordig veel langer voor we vacatures hebben gevuld dan een paar jaar geleden.’’

‘Verloop is groot’

De markt voor zorgprofessionals ligt open, stelt zij. ,,Ze kunnen kiezen waar ze gaan werken. En dus gaan ze bewegen. Wij hebben het geluk dat we een grote organisatie zijn die veel verschillende vormen zorg aanbiedt. Wie iets anders wil, kan intern doorschuiven. Maar ook wij zien een verloop naar andere organisaties.’’

Vilente heeft negen vestigingen in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum. Op iedere locatie is er wel een vacature voor verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) en een verpleegkundige. Vooral die eerste is lastig om in te vullen. ,,We zien een duidelijk verschil tussen vraag en aanbod.’’

Kleine contracten

Maar er zijn ook andere oorzaken voor het grote verloop aan te wijzen. Zeker in de thuiszorg. ,,Het is lastig om qua uren een groot contract te hebben in de thuiszorg. De diensten zijn vaak kort - vier tot vijf uur - en dan vooral ‘s ochtends en ‘s avonds. Om twintig uur te kunnen maken, werk je vaak vijf dagen. Dat creëert een gevoel van dat je altijd aan het werk bent’’, zegt de woordvoerder van Vilente.

Gevolg is dat als het Vilente lukt om de vacatures opgevuld te krijgen, mensen toch weer snel weg zijn. ,,Werken in de zorg is mooi en dankbaar, maar ook intensief’’, vertelt de woordvoerder. ,,Mensen in de zorg zijn zorgzaam en willen altijd voor de ander zorgen.’’ Gevaar is dat ze opgebrand raken. ,,Daarom zijn we met een programma gestart waarbij wij medewerkers willen laten inzien dat het belangrijk is om ook goed voor zichzelf te zorgen.’’