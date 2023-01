Rein (84) bedenkt naam voor fietsroute tussen Ede en Wageningen: ‘Vernoemd naar de oude stoomtrein’

Samenwer­king theater­groe­pen BOT en Bambie; Waar het over gaat mag de toeschou­wer zelf weten

ARNHEM - Muziektheater BOT en mimetheater Bambie hebben de handen ineen geslagen voor de voorstelling ‘Bambie speelt BOT/BOT speelt Bambie’. Vanavond is de première in de Arnhemse Jacobiberg. Daarna is de voorstelling er nog 14 keer te zien.

