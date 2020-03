Roemeense verdachten dwongen tien jonge vrouwen tot prostitu­tie in Arnhem, Nijmegen en Ede

12:30 ARNHEM - Tien jonge vrouwen zijn mogelijk jarenlang gedwongen in Nederland in de prostitutie te werken. Twee Roemeense verdachten (37 en 40 jaar) staan vanaf dinsdag daarvoor terecht voor de rechtbank in Arnhem. De zaak toont aan dat de seksbranche nog steeds gevoelig is voor misstanden.