Rellende jongeren Ede gaan vrijuit; politie sluit onderzoek oudjaar

UPDATEEDE - Alle pogingen ten spijt en hoewel er namen zijn genoemd, is het de politie niet gelukt verdachten aan te wijzen voor de rellen tijdens de jaarwisseling in Ede. Het onderzoek is gesloten, het speciale politieteam dat de rellen onderzocht is ontbonden.

Het team heeft er alles aan gedaan concrete verdachten aan te wijzen om te vervolgen voor de ongeregeldheden.



Maar het onderzoek is geen informatie opgeleverd op basis waarvan dat mogelijk is. Bij gebrek aan verdere aanknopingspunten stopt het onderzoek.

Hulpverleners beschoten met zwaar vuurwerk

Met name in de wijk Veldhuizen A zorgde een groep van zo’n 80 tot 100 vooral Marokkaans-Nederlandse jongeren voor veel overlast. Politie en brandweer werden doelbewust belaagd met zwaar vuurwerk, auto's werden in brand gestoken.



Het speciale onderzoeksteam richtte zich met name op de vraag wie er mogelijk bij betrokken. Burgemeester René Verhulst bracht onlangs nog naar buiten dat er tien namen bekend waren, maar zei er direct bij dat het lastig was om sluitend bewijs te krijgen.

Weinig tips na oproep

Er was veel informatie beschikbaar, waaronder camerabeelden van bewakingscamera’s en getuigen. Dat alles is bekeken en geanalyseerd.



Melders, getuigen en slachtoffers zijn meer dan eens gehoord. Een dringende oproep van de burgemeester leverde maar een paar tips op. Te weinig om te komen tot vervolgbare zaken.

Jongeren met ouders naar bureau

Een tiental minderjarige jongeren die bij de rellen aanwezig waren, worden door de politie samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek op het politiebureau.



Maar het lukt niet om te vervolgen omdat niet onomstotelijk te bewijzen is wie wat heeft gedaan.



De teamchef van Ede en het opsporingsteam zijn teleurgesteld dat het onderzoek niet tot concreet resultaat heeft geleid. Ze denken dat ze al het mogelijke hebben gedaan om zaken rond te krijgen. Hoewel het onderzoek stopt, zijn tips nog steeds welkom, benadrukt de politie. Als er nieuwe informatie binnenkomt, gaat de politie daar mee aan de slag.

Burgemeester is teleurgesteld

Burgemeester René Verhulst zegt in een eerste reactie dat hij teleurgesteld is over de uitkomst van het onderzoek. Wel geeft hij aan dat hij er alle vertrouwen in heeft dat politie en justitie hebben doorgepakt en alles op alles hebben gezet om de zaak rond te krijgen.



Verhulst vindt niet dat hij voorbarig is geweest met zijn eerdere opmerking dat er tien verdachten op het oog waren. Hij heeft gezegd dat er tien personen waren waarvoor ‘politionele opvolging’ te verwachten was.



Daarmee doelde hij op de gesprekken op het politiebureau voor een aantal jongeren en hun ouders. Dat hij heeft gedoeld op strafrechtelijke vervolging, is een misverstand.

Onrust door besluit? Dan maatregelen