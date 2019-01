Restaurant Het Oude Politiebureau in Ede wordt Moeke Ede

Een jaar geleden verkocht Edwin van den Oever het restaurant aan Meyer Beheer uit Etten-Leur. In oktober vertrok hij er. Van den Oever begon Het Oude Politiebureau in 2002.



De eetgelegenheid scoorde goed bij de gasten en de recensenten. Zo behaalde het restaurant een Bib Gourmand, ook wel een halve Michelinster genoemd. Voor het nectarinedessert met karnemelk, chocolade, rozemarijn en vlierbloesem kreeg Het Oude Politiebureau zelfs een 10 in een recensie van deze krant.



Meyer Beheer is in de regio ook eigenaar van Moeke Rhenen, het vroegere Tante Loes. In totaal beheert het bedrijf meer dan dertig horecagelegenheden over het hele land.