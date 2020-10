Restaurant Stam in Ede: ‘Deze kok maakt zich nergens makkelijk van af’

Vragen naar de naam waarop je hebt gereserveerd, voelt wat vreemd aan in een verder bijna lege zaak. Het zelf kunnen kiezen van een tafel is goed.



We strijken neer bij een ronde tafel met achter me een collectie sterke drank en naast me een brandende haard. Het mooiste plekje, constateer ik.



De bediening is meteen attent, efficiënt en uiterst vriendelijk, wat niet gemakkelijk is met een mondkapje op. ‘We ontvangen u met een glimlach, ook al is het niet te zien’, hoor ik een collega van haar zeggen tegen volgende gasten. En zo voelt het ook. Drankjes en een paar sneden donker brood met smeersel staan vlot.