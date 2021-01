Rijen voor Remco’s restocar na uitzending met ‘redder’ Herman den Blijker

Over de tong Chef-kok nu met stofzuiger door studenten­huis: ‘We waren nog maar net begonnen toen we dicht moesten’

16 november EDE - Zeven dagen in de week werkt Remko Slijkhuis. Drie dagen maakt hij bezorgmaaltijden in zijn restaurant Catcher in Ede. De rest van de week maakt hij studentenhuizen schoon. ,,Anders redden we het financieel echt niet.‘’