Rijke Randstedelingen hunkeren naar ‘coronavillaatje’ voor erbij op de Veluwe

Hoogoplo­pen­de ruzie in de app, ergernis over feestjes: zo splijt corona families en groepen vrienden

23 januari Vriendschappen die al decennialang bestaan, overleven corona niet. Verhitte discussies in WhatsAppgroepen, een verjaardag die niet meer zo gezellig was nadat het onderwerp ‘corona’ of ‘vaccins’ werd aangesneden, het zorgt voor breuklijnen in vriendengroepen en families bleek uit een oproep die De Gelderlander plaatste om ervaringen te delen. Hoe corona een splijtzwam kan zijn.