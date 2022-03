Rillende lammeren op besneeuwde Ginkelse Heide: ‘De deur stond de hele dag open’

VideoDat het weer in de maand maart nog erg winters kan zijn, is algemeen bekend. Maart roert zijn staart, wordt weleens gezegd. Maar dat er sneeuw valt op de laatste dag van de maand, nota bene kort nadat het kwik richting de twintig graden steeg , is hoogst opvallend.

Op sommige plekken in Gelderland viel vanochtend zo’n vijf centimeter sneeuw. Het zorgde naast gladheid op de wegen ook voor bijzondere beelden. Op de Ginkelse Heide bijvoorbeeld. Daar stond de kudde schapen van herder Aart van den Brandhof op een kluitje in de wei. Op zoek naar warmte bij elkaar. Het tafereel stak mooi af tegen het winterwonderland waarin de heide inmiddels was veranderd.

Vanwege de sneeuwval hield Van den Brandhof de deur naar het binnenvertrek de hele dag open. ,,De schapen konden zelf de keuze maken of ze binnen of buiten wilden staan”, vertelt hij. ,,Toen ik vanmiddag keek stonden ze binnen. Daar is het een stuk warmer dan buiten.”

De witte vachtjes staken mooi af tegen het winterwonderland waarin de heide vrijdagochtend was veranderd © Herman Stöver

Weinig last

Volgens Van den Brandhof hebben de meeste schapen weinig last van de kou en de sneeuw. ,,De oudere schapen hebben een goeie en dikke vacht, dus die hebben het warm zat. Maar de jongere schapen en de lammeren hebben dat niet. Voor hen is het bij temperaturen rond het vriespunt eigenlijk te koud om buiten te zijn. Als ze buiten komen, staan ze met een kromme rug te rillen in de hei.”

Hij verwacht dat de schapen ook de komende dagen voornamelijk binnen zullen zijn. ,,Er wordt zeker dit weekend nog zeer strenge vorst en noorderwind verwacht. Zolang dat zo is, groeit er eigenlijk te weinig gras om de hei op te gaan. Het gras was sowieso nog niet helemaal goed. De schapen krijgen voorlopig gewoon nog voer in de stal.”

Deur dicht voor de kou, maar ook voor de wolf

Voor wie bang is dat de schapen de komende nachten onderkoeld in de wei zullen staan: niet getreurd. Van den Brandhof: ,,Ze slapen ‘s nachts binnen. Met de deuren dicht. Dat doen we sowieso. Niet alleen voor de kou, maar ook omdat er een paar wolven in dit gebied rondlopen.”

Volgens de schapenherder hebben de meeste schapen weinig last van de sneeuw en de kou © Herman Stöver

Ook de komende dagen worden er koude temperaturen en mogelijk sneeuwval verwacht © Herman Stöver