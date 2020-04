Rioleringen raken verstopt door ontsmettingsdoekjes: ‘Zelfs mondmaskers spoelen mensen door’

Het Edese kenniscentrum Rioned vraagt mensen nu te stoppen met van alles door de wc te spoelen. Ook de gemeente Nijmegen heeft al zo’n oproep gedaan.

,,Nu veel mensen thuis zitten, worden zaken als vochtige schoonmaak- en luierdoekjes vaker door de wc gespoeld’’, stelt een woordvoerder van die gemeente. Zo maken mensen veel veer gebruik van vochtige doekjes on de handen mee schoon te maken.

Billendoekjes keurig apart

Ook speelt mee dat jonge kinderen die nog in de luiers zitten niet meer naar kinderdagverblijven gaan. In die verblijven worden de billendoekjes keurig apart verzameld en afgevoerd, thuis spoelen veel mensen ze door de wc.

,,Maar we zien ook dat er veel keukenpapier in het toilet verdwijnt’’, zegt directeur Hugo Gastkemper van Rioned, dat gemeenten en waterschappen adviseert. ,,Zelfs mondmaskers spoelen mensen door.’’

De rioleringspijpen zijn daar, zeker als er ook nog geregeld vet door het riool gaat, niet op berekend. ,,Dus je kunt er zelf last van krijgen, en dan moet je het voor eigen rekening laten maken.’’

Quote We roepen wel op om geen hygiënische doekjes in het toilet te gooien. Dat doen we eigenlijk altijd al Waterschap Rivierenland

Met de hand

Ander probleem is dat de pompen waar rioleringswater mee omhoog wordt gehaald door al het materiaal vastlopen. ,,Die pompen moeten dan omhoog getakeld worden en de troep moet er met de hand worden uitgepeuterd. Dat is een hoop werk, maar er is ook een ander probleem: het is een klus die je met twee mensen moet doen, en die kunnen onderling niet voldoende afstand houden.’’

Weliswaar wordt geprobeerd de rioolwerkers beschermende kleding en mondmaskers te laten dragen, ,,maar of dat altijd gebeurt, weet ik niet, want het beschermend materiaal raakt op’’.

Toch verstoppen

Volgens Gastkemper denken veel mensen dat ‘dat ene doekje’ door het toilet geen kwaad kan. ,,Maar in combinatie met dat van anderen kan de boel toch verstoppen.’’

Overigens zeggen de waterschappen in de regio, die verantwoordelijk zijn voor de zuivering van het rioolwater, voor zover ze er zicht op hebben nog niet op grote problemen te zijn gestuit.