Robin (14) in wanhopige brief aan premier Rutte nu Hoenderloo Groep deuren sluit: ‘Help mij, anders is mijn leven naar de kloten.’

‘De weidevo­gels dreigen het loodje te leggen in het natte Binnenveld’

8:30 BENNEKOM/RHENEN - De weidevogels komen in het gedrang in het Binnenveld. Sinds daar grond is afgegraven om nieuwe natuur te creëren, is het er veel natter. ,,Dat is goed voor eenden en ganzen, maar niet voor weidevogels als de grutto en de kievit.’’