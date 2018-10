Rockconcert voor doven in Ede

Talent in de familie

Het optreden voor bewoners en hun familie vormde de aftrap van een nieuw project in De Gelderhorst: Familie in Beeld. Woordvoerder Monte Gardenier: ,,Wij nodigen hiermee familie en naasten van de bewoners uit om hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te delen met onze bewoners. Wat dan ook. Met het optreden van Rock of Ages geven Jeroen en Paul Stam, zonen van een 93-jarige bewoonster, het startsein van dit nieuwe project.’’



Jeroen Stam, zanger van de band en ooit acteur in Goede Tijden Slechte Tijden, is kind van dove ouders en zijn moeder vertoeft al een aantal jaren in De Gelderhorst. Hij weet hoe gek zijn moeder op muziek is. En ook al kan zij muziek niet horen, via beeld en geluidstrillingen krijgt zij toch een 'luister'ervaring. Dit blijkt ook te gelden voor veel andere bewoners van De Gelderhorst.