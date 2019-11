Roep om opvang voor dakloze bosslapers in Ede: ‘Sommigen slapen al twintig jaar buiten’

EDE - Ede moet een permanente oplossing realiseren voor de opvang van daklozen die nu in de Edese bossen leven. Dat was een brede oproep vanuit de Edes gemeenteraad donderdagavond. Voorlopig komt er alleen een tijdelijke nachtopvang in de komende winter.

Wethouder Lex Hoefsloot zei de raad toe dat Ede voor de kerst een nachtopvang wil realiseren voor de vermoedelijk zo’n zeventien mannen en vrouwen die nu in de Edese bossen leven.



,,Het gaat hier nadrukkelijk niet om woningen voor ook overdag, het gaat echt om nachtopvang in bijvoorbeeld containers.’’



Ede kent al een nachtopvang bij het Leger des Heils. De groep daklozen waar nu over wordt gesproken, past vanwege allerlei persoonlijke omstandigheden echt niet in die opvang, zo zei Robert Paul Fennema van het Leger des Heils al eerder.



Met de winter op komst wil de gemeente snel handelen. ,,We streven er naar om nog in november een voorstel klaar te hebben, waarna we dat in enkele weken willen realiseren’’, zei Hoefsloot donderdag in de gemeenteraad. ,,Enkele weken daarna moet het dan zijn gerealiseerd.’’

Gepikeerd

SGP-raadslid Arnold Versteeg vroeg zich daarop gepikeerd af waarom dit een terugkerend probleem is in Ede. ,,We lijken dit probleem elke college opnieuw voor te moeten houden.’’



Op zijn beurt kreeg Versteeg kritiek van Dirjanne van Drongelen van de ChristenUnie. Zij verweet de SGP dat die partij een aantal jaren tegen een voorstel stemde om zogenoemde Skaeve Huse te realiseren in Ede - losse woningen waar ‘lastige daklozen’ in rust een plek kunnen hebben.



Dit plan, ten westen van industrieterrein Kievitsmeent, ging uiteindelijk niet door. ,,Toen kregen we de kans om dit echt goed te regelen voor een deel van de mensen die nu in tentjes in de bossen leven, maar de SGP heeft tegen dat voorstel gestemd.’’



Volgens Versteeg stemde zijn partij echter niet tegen vanwege de opzet van de Skaeve Huse. ,,Het ging toen om de locatie en om het proces. Omwonenden waren helemaal niet meegenomen.’’ Nadat twee locaties op rij werden weggestemd in de Edese raad, stopte Ede met een zoektocht naar een locatie voor Skaeve Huse.

Ede wil maatregelen op lange termijn