Rokende container op bedrijventerrein in Ede blijkt ongevaarlijk

Grote landbouwma­chi­ne glijdt de greppel in bij Lunteren

15:40 LUNTEREN - Een maishakselaar met aanhanger is vanmiddag in een greppel belandt bij Lunteren. De chauffeur raakte niet gewond, hij moest uitwijken en kon in de berm de landbouwmachine niet meer houden. Daarna gleed hij langzaam in de greppel langs de Hessenweg.