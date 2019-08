Roker vanaf 1 oktober niet meer welkom bij ziekenhuis Ede

Bekrasser van auto’s die in Ede bijna twee mensen omver reed blijft langer vastzitten

12:23 EDE - De Edese man die ervan wordt verdacht dat hij op zondag 4 augustus in Ede auto's bekraste en tijdens zijn vlucht met zijn auto bijna twee mensen omver reed, moet langer in de gevangenis blijven. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd.