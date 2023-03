Ruim vijfhonderd soorten kevers op Bennekoms natuurterrein

met video Zelfverze­kerd de deur uit na een dansles van Introdans: ‘Een ervaring om nooit te vergeten’

In Theater de Leeuw in de Arnhemse wijk Klarendal krijgen kinderen met een beperking dit weekend les in dans, techniek, kostuum en visagie. Het is een initiatief van stichting De Onderwijsspecialisten en dansgezelschap Introdans. De leerlingen vinden het fantastisch. ,,Na de voorstelling lopen ze een stuk zelfverzekerder de deur uit!”, weerklinkt het bij de leiding.