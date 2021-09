Ruurd ziet met lede ogen aan hoe de Airborne-herdenking een circus wordt: ‘Noem het dan Airborne-evenement’

Speciaal tenue Vitesse en lied Ben Saunders voor Airborne-wedstrijd: Geen brug te ver

13 september ARNHEM - Vitesse zit boordevol energie. De club trekt deze week Europa in en zet vol in op het Airborne-duel. Dat moet zondag weer een spektakelstuk worden. Voor de traditiewedstrijd is speciaal een lied gecomponeerd door Ben Saunders, winnaar van The Voice Of Holland in 2011: ‘Geen brug te ver’. De eredivisionist draagt ook een exclusief tenue.