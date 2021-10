Ruzie op bedrijventerrein in Ede loopt uit de hand: persoon gewond naar ziekenhuis, man (30) opgepakt

Edese burgemees­ter reageert op Kamervra­gen: ‘Ik weet niet of de Kamerleden het boekje hebben gelezen’

1 oktober EDE - ,,Het boekje bevat 20 humoristische schetsen rond een lokaal medium, zoals er wel meerdere zijn en is met een knipoog, illustraties en de nodige overdrijving geschreven.” Met onder meer die woorden reageert de Edese burgemeester René Verhulst op Kamervragen die de SP heeft gesteld over het boek dat hij heeft geschreven. Dat bestaat uit verhalen over EdeCity, een denkbeeldig platform voor kritische bewoners dat geïnspireerd is op het bestaande EdeDorp.