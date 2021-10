Sam (25) hing de regenboogvlag uit op Coming Out Day en hoorde voorbijgangers ‘kankerhomo’ en ‘kankergay’ roepen

,,Heel eerlijk? Ik schrok er zelf ook behoorlijk van.” Vanaf zijn werkkamer op zolder hoorde Elfvering gedurende de dag het nodige geroepen worden. Even daarvoor hadden hij en zijn vriend de regenboogvlag aan hun gevel gehangen. Op Twitter noemt hij wat voorbeelden: ‘kankerhomo’, ‘kankergay’ en ‘huh gaaay’ passeren de revue.



,,Ik heb me in mijn hele leven nooit onveilig gevoeld om wie ik ben", zegt de Edenaar. ,,Dit was denk ik de eerste keer in mijn leven dat ik, voordat ik naar buiten ging, een milliseconde nadacht over of iemand me raar aan zou kijken of dat iemand me buiten op zou wachten.”



Hij vermoedt dat het scholieren waren die riepen. ,,Het zal ongetwijfeld iets te maken hebben met onzekerheid, stoer doen of whatever. Maar wat ik veel erger vind: als het inderdaad scholieren zijn, dan zijn er dus jongeren op die school die dit elke dag of elke week te horen krijgen. Daar maak ik me dan wel zorgen over. Voor die mensen vind ik het veel erger dan voor mezelf.”