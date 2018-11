Saskia brak enkel in Edese glijbaan: ‘Ik zag de trechter niet aankomen, zo snel ging het.’

In de Crazy Cone komen bezoekers aan het einde uit in een soort koepel, waarna er nog een klein stuk is tot het einde. Juist hier gebeuren de meeste ongelukken. Hier brak Saskia Volkers haar enkel op drie plekken nadat ze hard tegen een rand van de glijbaan aan sloeg. Dat gebeurde twee weken geleden. ,,Schreeuwend van de pijn kwam ik naar buiten glijden. Het was meteen duidelijk dat het mis was. Ik kan nu zes weken niet lopen en daarna is het maar afwachten hoe snel ik echt weer goed me kan voortbewegen”, vertelt de 19-jarige Edese.



Na het ongeval van Volkers heeft het zwembad eerste maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. De instructie voor de baan werd aangepast, er werd een medewerker bij het begin van de baan neergezet en het zwembad paste de waterafgifte aan.

Volgens Volkers was dat echter onvoldoende. ,,Eigenlijk had ik het enige zware slachtoffer moeten zijn. Ik vind het belachelijk dat de glijbaan toen open is gebleven. Pas later hoorde ik dat er ook voor mij al iemand een ongeluk had gehad.” Inmiddels is de baan gesloten, nadat afgelopen zaterdag weer iemand duizelig uit de glijbaan kwam.