Schade Edese ‘mislukte’ plofkraak enorm, daders zonder geld gevlucht

Vrieskou of niet: deze daklozen leven dag en nacht in de bossen

13:02 EDE - Ook al vriest het 1 graad, sommige daklozen slapen nog altijd buiten, in een tentje, in het bos. Zoals in Ede. Weinig plaatsgenoten zien ze, of kennen hun verhaal. Maar als de soepfiets langskomt, verschijnen ze.