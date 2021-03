Scherpenzeel woest op Gelders provinciebestuur na reactie op peiling: ‘Laat mailbox provincie ontploffen’

Het provinciebestuur heeft geen mening over de peiling in Scherpenzeel over de herindeling met Barneveld omdat dit een initiatief van de Scherpenzeelse politiek was. Het Gelders college is meer benieuwd naar de opvattingen onder de bevolking van Barneveld en Scherpenzeel over het herindelingsontwerp. ‘Dat ontwerp is gemaakt mede op basis van een raadpleging onder de bevolking over wat zij belangrijk vinden. Die gaat dus verder dan een oppervlakkige voor-tegenpeiling.’