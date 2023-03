Schimmel houdt huis in Ede: 87 bomen gekapt

Eerst omzagen, daarna stronk verwijderen

Dat er in Ede zo veel iepen besmet zijn geraakt door de iepenziekte, is opvallend. Sinds 2004 is maar 0,4 procent van de iepen in Nederland slachtoffer van de schimmel. Dat komt mede doordat de boomsoort sinds 1992 wordt gevaccineerd. Het vaccin wordt ontwikkeld door de Wageningen Universiteit . Minder dan 1 procent van de bomen wordt na injectie ziek.

Nieuwe bomen planten

De gemeente is van plan om ter compensatie van de gekapte iepen in het najaar nieuwe bomen te planten. In de zomer worden daar plannen voor gemaakt. Onduidelijk is nog of de bomen worden geplant op de plek van de weggehaalde iepen. Daarvoor moet eerst worden onderzocht of ondergrondse kabels en leidingen niet in de weg liggen.