Schokkende beelden: persfotograaf en vriendin schreeuwen om hulp terwijl shovel hen sloot in duwt

Basis­school­leer­lin­gen in Ede en Wageningen bouwen bijenho­tels: ‘Ik vind het leuk om dingetjes te doen voor het milieu’

15 april EDE - In 160 basisschoolklassen in Ede en Wageningen krijgen leerlingen ‘bijlessen’ op initiatief van IVN Het Groene Wiel. Deze week maakten de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool Groene Vallei in Ede van riet en lege blikjes een bijenhotel.