Scholieren opgelet: wil je met jouw band optreden? In Bennekom kan dat op Koningsdag

Aan scholieren in Bennekom en omgeving is deze week een oproep gedaan. Wil jij solo of met anderen een optreden of act verzorgen op Koningsdag in het hartje van het dorp, meld je dan aan voor het Open Scholen Podium.

Stichting Koningsdag Bennekom zet op Koningsdag (27 april) een podium neer voor de Oude Kerk aan de Dorpsstraat. ,,Dat is de centrale plek. De hele dag gebeurt er van alles, maar tussen 11.00 uur en 14.00 uur geven wij beginnende bands en andere muzikanten graag de kans een optreden te geven”, zegt voorzitter André Overeem.

Novea Popschool

De oproep werd deze week verspreid op allerlei sociale media, in het bijzonder de Facebook-pagina van verschillende middelbare scholen, zoals Het Streek College, Het Streek Lyceum en Marnix College in Ede en Pantarijn in Wageningen. Ook leerlingen van de in Ede gevestigde Novea Popschool werden geattendeerd op deze mogelijkheid.

Quote Als jij of jullie het goed genoeg vinden, laat dan het publiek genieten van een optreden André Overeem, Koningsdag Bennekom

Overeem: ,,We willen graag de jeugd bij Koningsdag betrekken. De inschrijving is geopend tot en met 15 maart. Daarna bekijken we hoe veel plekken er te vergeven zijn. Binnen zeven dagen laten we iedereen weten wie er op het podium mogen optreden. Koningsdag Bennekom zorgt voor licht en geluid, de bandleden zijn zelf verantwoordelijk voor instrumenten en muziek.”

‘Eerste reacties binnen’

Koningsdag Bennekom hoopt dat met het Open Scholen Podium een nieuwe traditie in het leven wordt geroepen. ,,De eerste reacties zijn al binnen. Ik hoop dat de belangstelling nog aanwakkert en zou zeggen: als jij of jullie het goed genoeg vinden, laat dan het publiek genieten van een optreden. Zou toch mooi zijn als we over tien jaar kun zeggen: ken je die band, het allereerste optreden was op Koningsdag in Bennekom.”

Naast de aubade van muziekkorps OBK uit Bennekom ’s ochtends vroeg zijn de traditionele kleedjesmarkt en de oldtimerrit vertrouwde onderdelen van de Koningsdagviering.

Aanmelden voor Open Scholen Podium: koningsdagbennekom.nl

