Scholieren willen veiligere stations, bussen en treinen en vertellen dat aan politici in provinciehuis

Didier Smits en Tim Smit uit Ede en Nova Sari, Marija Eland, Leviano van Gils, Kevin Wijngaard en Marescha Michorius uit Apeldoorn spraken woensdagochtend de Gelderse Statenleden toe met een uitgebreid plan om het ov veiliger te maken. Onder meer door planten te plaatsen en wachtruimtes gezelliger te maken, moet het ov een plek worden die fijner voelt, zo zeggen ze. Ook willen ze een noodnummer dat iemand kan bellen als het niet veilig voelt.

Nu voelt het ov voor hen vaak niet veilig, zeggen de jongeren. Ze noemen als voorbeeld station Ede-Centrum. Dat ligt pal aan het Museumplein, een uitgaansplein waar nog wel eens wat gedoe is. 41 procent van de vrouwen heeft met fysiek geweld te maken gehad, zo citeren ze uit onderzoeken. ,,Vooral voor meisjes voelt het ov onveilig”, stellen de tieners.

‘Ze klonken enthousiast’

Jongeren komen niet vaak aan het woord in de provincie Gelderland. Toch leken de zeven scholieren er veel plezier in te hebben. ,,Het was wel een beetje spannend, maar we hebben echt het idee dat het zin heeft gehad. De statenleden klonken enthousiast”, zeiden ze na afloop.

Dat blijkt inderdaad te kloppen. Verschillende Statenleden willen serieus met het plan van de jongeren aan de gang gaan. ,,Er is in dit huis vaak te weinig aandacht voor jongeren”, sprak Statenlid Jan Daenen van de PvdA. ,,We hebben gemerkt dat jongeren mee willen denken, maar alleen als iets direct impact kan hebben.”

En dat blijkt te kunnen. Met wat collega's wil Daenen een ietwat gewijzigd plan binnenkort bespreken in het provinciehuis. Of in dat plan ook de door jongeren voorgestelde werkplekken op stations of bibliotheekachtige omgeving in treinen wordt meegenomen, is nog niet bekend.