Schreeuwende man valt jachtopzichter aan in Nationaal Park de Hoge Veluwe en verzet zich bij arrestatie

Gelderse automobi­lis­ten meer kans op autoschade, hier zie je waar de kans op schade het grootst is

ARNHEM - Gelderse automobilisten hebben vaker schade dan gemiddeld. De kans dat je auto mikpunt wordt van inbraak, vandalisme of zelfs diefstal is zo’n 8,7% groter dan elders in Nederland. Dat blijkt uit de Auto Risicometer van verzekeringsvergelijker Independer.

18 januari