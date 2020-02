Schuur bij huis in Ede beschadigd door ‘enorme knal’

Man (34) uit Ede wilde duizenden euro’s witwassen, Maserati en Rolex in beslag genomen

15:16 EDE - Een 34-jarige man uit Ede is afgelopen donderdag (13 februari) in Amsterdam aangehouden omdat hij met een compagnon probeerde duizenden euro’s wit te wassen bij geldwisselkantoren. Bij controle bleek dat er een onderzoek loopt tegen de man en zijn een auto, horloge en gouden ring in beslag genomen.