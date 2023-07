Scooterrijder gewond bij botsing met vrachtwagen in Ede

indebuurt.nl Deyan is met paarden en fiets onderweg naar Bulgarije: 'Mijn paarden wijzen de weg'

Klik klak, klik klak, het geluid van hoeven klinkt in de Turfstraat in Arnhem. Het zijn de paarden van de Bulgaarse Deyan. Met twee rossen van vlees en bloed en één van staal (zijn fiets, red.) valt de man op in de binnenstad. Wat blijkt? Het gezelschap is onderweg van Nederland naar Bulgarije met Arnhem als tussenstop.