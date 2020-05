Scootterrijder bekneld onder tractor in Lunteren

Zorg om schrappen blusvoer­tuig in Ede: ‘onverant­woord en zorgwek­kend’

14 mei EDE - Het is zorgelijk dat in een stad met de omvang van Ede straks maar één parate tankautospuit is. Dat schrijft de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) in een brief aan het college en de raad van Ede.