Scouting Lunteren in het geweer tegen boetes rond feest: 'Betaal vooral niet'

Afgelopen zaterdag was bij de scouting het 'overvliegfeest' waarmee gevierd wordt dat pupillen naar een volgende groep gaan. Een aantal ouders die hun auto aan de Hessenweg hadden geparkeerd, is bekeurd. 'Een grote domper op de feestvreugde', meldt de scouting.

'Stille ontheffing'

Reden voor de bekeuringen is dat de Hessenweg gesloten is voor autoverkeer. Voor bezoekers van de scouting geldt echter een 'stille ontheffing'. Volgens het bestuur is helaas niet iedere boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) daarvan op de hoogte. Zij roept daarom op om de bekeuring vooral niet te betalen. Ze roepen op contact op te nemen met de scouting, om zo namens alle ouders met een bekeuring bezwaar aan te tekenen bij de gemeente.

De gemeente Ede meldt dat bestemmingsverkeer voor de scouting inderdaad de geslotenverklaring in mag rijden. Omdat het ondoenlijk is om aan alle mogelijke bezoekers ontheffingen te verlenen, is met de scouting afgesproken dat zij gewoon naar het terrein toe kunnen rijden en bij controle melden dat zij naar de scouting moeten. Volgens Ede is daarbij wel afgesproken dat zij vervolgens op het terrein van de scouting parkeren. Van auto's zonder bestuurder op de Hessenweg kan niet vastgesteld worden of het bestemmingsverkeer voor de scouting is.