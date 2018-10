SGP Ede treurt om hijsen regenboogvlag

Verhulst met grime en pruik de straat op om te zien hoe (on)veilig het verkeer in Ede is

11:20 EDE - Hij is een van de zes burgemeesters die undercover gingen om een probleem in hun gemeente vanuit een ander perspectief te bekijken. Met een pruik op en de camera's van SBS6 aan, zag René Verhulst hoe het in Ede gesteld is met de verkeersveiligheid.