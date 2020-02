Shawket Gabriël smeekt om hulp voor de Assyriërs: ‘De EU is toch voor vrijheid en democratie?’

Afgelopen kerst was Shawket Gabriël uit Ede nog in Irak, om zijn zus te bezoeken. Hij zag er de verwoeste dorpen van zijn volk, de Assyriërs. Religieuze minderheden in Irak worden vervolgd. Zijn grote wens is dat de Assyrische dorpen herbouwd worden. Zonder hulp gaat dat niet lukken.

Shawket Gabriël (70) is wanhopig. Dagelijks volgt hij, vanuit zijn rijtjeswoning in Ede, het nieuws uit Irak. Gabriël behoort tot de Assyriërs, een christelijke minderheid in het noorden van Irak. Duizenden jaren leven de Assyriërs al in het gebied rond de Eufraat en de Tigris.

De ruïnes van hun oude hoofdstad Nineve liggen in het huidige Mosoel. Die stad ligt op de grens van de Koerdische Autonome Regio en het sjiitische Irak. Die plek geeft meteen de moeilijke positie aan van de Assyriërs: ze voelen zich gemangeld tussen de Koerden in het noorden en de sjiieten in het zuiden.

,,We hebben altijd vreedzaam naast de Koerden geleefd. Ik had Koerdische vrienden’’, zegt Gabriël. ,,Maar nu willen de Koerden de vlakte van Nineve hebben. De sjiieten azen er ook op. Het is vruchtbare landbouwgrond en er is olie te vinden. Maar het is historisch gezien van ons. Wij zijn al langer in het gebied dan de Koerden en de Arabieren.’’