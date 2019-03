Sietske past niet in een hokje: ‘Het is een soort van dubbel uit de kast komen’

,,Mensen nemen maar automatisch van mij aan dat ik gelovig ben. Laatst nog in de discussie rond de Nashville verklaring stond dat zo in het Nederlands Dagblad. Maar als je het me nu vraagt, zeg ik dat ik niet geloof. Maar ik denk ook dat dat veranderlijk is. Het is ook niet zomaar iets. Het is een soort van dubbel uit de kast komen. Zo voelde het echt. Het is kwetsbaar.’’



Wanneer bedacht u: ik moet meer met dit thema?

,,Ik had aan het einde van mijn studie een onderzoek gedaan naar hoe dominees en voorgangers omgaan met homoseksualiteit. Daar kwam uit dat als men niemand kent die homo of lesbisch is, hij of zijn er in alle opzichten negatief over denkt. Maar als mensen iemand kennen die homo, lesbi, biseksueel of transgender is dan oordelen mensen minder makkelijk.