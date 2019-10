Sint weigert intocht met roetveegpieten in Veenendaal

UPDATE Boels Verhuur in Ede na brand weer bereikbaar en open

28 oktober EDE - In een filiaal van Boels Verhuur aan de Frankeneng in Ede is rond 9.45 uur brand uitgebroken. Daarbij is flink wat rook vrijgekomen. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen. Volgens een woordvoerder van Boels is de brand mogelijk uitgebroken in een meterkast. Inmiddels is het bedrijf weer bereikbaar voor klanten.