Sinterklaas slaat Ede over dit jaar, geen vergunning voor intochten

Daarom komt Sinterklaas dit jaar ook niet aan op het Museumplein in Ede. ,,Het is jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen’’, zegt burgemeester Rene Verhulst.



,,Als je grote groepen mensen bij elkaar zet, zijn de risico’s op besmetting te hoog. En we willen ook geen kinderen teleurstellen, omdat we een maximum moeten stellen aan het aantal bezoekers dat op het Museumplein past.’’

Burgemeester is een van de schrijver

Verhulst vraagt Sinterklaas om creatief te zijn en op zoek te gaan alternatieven om de Edese kinderen te verrassen. De sint zal in ieder geval net als vorig jaar verschijnen in het Edes Sinterklaasjournaal. Dat wordt gemaakt door de leerlingen van het ROC in Ede, in samenwerking met de SBE en de gemeente Ede.



Ook dit jaar is de burgemeester weer één van de schrijvers van het scenario en wordt het journaal gepresenteerd door juffrouw Sara. Vanaf 16 november is het te zien via XON (voormalig omroep Ede) en de kanalen van Ede.

Is Piet verliefd?

Het verhaal gaat over een piet die vorig jaar in Ede is achtergebleven. Waarom? Dat weet niemand nog. De een zegt dat Piet verliefd is geworden op een meisje. De ander zegt dat hij juist verliefd is geworden op Ede.



Of misschien is hij een beetje in de war en heeft hij gewoon de boot gemist. Dit mysterie moet worden uitgezocht. Bovendien wil de sint weten waar deze piet is, omdat hij hem straks weer mee naar Spanje wil nemen.



Zo verliep de intocht van Sinterklaas in Ede vorig jaar:

