Slachtoffer moest zich uitkleden en werd naakt in bos gedumpt na overval vol sadisme in Bennekom

natuur van nabij Het gekrijs van vossen gaat door merg en been

31 januari Een donker bos of veld, spannende scenes gemixt met bloedstollende muziek; wie soms een misdaad- of horrorfilm bekijkt, weet wat ik bedoel. Je zit op het puntje van je stoel zodra er een huiveringwekkend gegil of gekrijs in de scene klinkt. Wordt daar iemand om zeep geholpen? Waarschijnlijk niet, maar hoor je de roep van vossen in de paartijd.